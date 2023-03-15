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オランダ産スモークサーモン 広川が国内販売へ

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調印を交わした広川・藤江部長㊧とボーハウス氏（Foppen）
調印を交わした広川・藤江部長㊧とボーハウス氏（Foppen）

広川（広島市）はオランダの水産加工会社、Foppen社から輸入したスモークサーモンの販売を始める。Foppenは年間1万2千t以上のサーモンを加工し、欧米ではコストコなどの大手チェーンストアと取引。世…

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