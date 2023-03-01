新CMに相葉雅紀　エバラ「黄金の味」

エバラ食品工業は相葉雅紀さんを起用した「黄金の味」の新CM「濃熟な顔」編（15秒）を制作した。2月20日から全国で放映、「黄金の味」の新商品「濃熟」を紹介している。新CMでは「濃熟」のおいしさ、濃厚さ…