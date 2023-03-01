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〈新店ルポ〉ヤオコートナリエ宇都宮店 北関東エリアのモデル店へ 駅前立地でセミアップ商品充実

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ベーカリーとスイーツのコラボ（ヤオコートナリエ宇都宮店）
ベーカリーとスイーツのコラボ（ヤオコートナリエ宇都宮店）

ヤオコーは2月9日、「ヤオコートナリエ宇都宮店」を出店。オープン1週間後の16日に店舗取材を実施した。 ヤオコートナリエ宇都宮店は、店舗面積708坪、延床面積1千142坪。JR宇都宮駅前の商業施設「ト…

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