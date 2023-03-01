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週末のごほうびにプレモルを 時代に寄り添う提案 大泉洋がメッセンジャー サントリー

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発表会で大泉洋さん㊧と平野レミさん（「ザ・プレミアム・モルツ」新CM発表会）
発表会で大泉洋さん㊧と平野レミさん（「ザ・プレミアム・モルツ」新CM発表会）

発売20周年を迎えるサントリーの基幹ビールブランド「ザ・プレミアム・モルツ」は今春に全面刷新。中味とパッケージのみならず、コミュニケーションやプロモーションに至るまで、今の時代に寄り添うブランドとして…

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