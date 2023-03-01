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〈訃報〉佐々木照雄氏 オタフクソース元社長

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〈訃報〉佐々木照雄氏 オタフクソース元社長

2月21日死去。89歳。葬儀は近親者のみで執り行われた。後日、お別れの会を開く。 53年、オタフクソースの前身、お多福造酢に入社と同時に工場長就任。その後主に生産・技術畑を歩み、79年にオタフクソース…

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