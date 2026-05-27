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鈴木敏文氏死去 セブン＆アイHD元会長 コンビニを一大産業に

訃報
鈴木敏文氏死去 セブン＆アイＨＤ元会長 コンビニを一大産業に

　セブン＆アイ・ホールディングス（HD）で会長を務めた鈴木敏文名誉顧問が5月18日、心不全のため死去した。93歳。コンビニエンスストア「セブン-イレブン」を創業し、前例のなかった数々の挑戦や革新を成し遂げ、国内トップクラスの巨大流通チェーンに育て上げた。通夜・葬儀は近親者のみで執り行う。後日、お別れの会等を開く予定。

　鈴木氏は1932年12月、長野県生まれ。56年に中央大学経済学部を卒業し、東京出版販売（現トーハン）入社。63年にイトーヨーカ堂へ転じた後、74年に新規事業としてコンビニ「セブン-イレブン」を国内に初出店。セブン-イレブン・ジャパンの社長、会長を歴任し、事業の拡大を牽引した。

　創業当時は「小型店と大型店の共栄共存は難しい」と周囲が反対する中、新しい小規模小売店のあり方を模索。「常識を打ち破ってこそ新しい価値が生まれる」「『お客様のために』ではなく『お客様の立場に立って』考える」などの信念を貫き、コンビニ発の商品やサービスを次々に打ち出した。

　2005年にはグループの持株会社制への移行を主導。同年9月にセブン＆アイHDが発足し、代表取締役会長兼CEOに就任した。

　その後も経営のトップを担ったが、2016年5月の株主総会をもって名誉顧問に就き、経営の第一線からは退いた。

　セブン＆アイHDの伊藤順朗会長は「鈴木名誉顧問の半世紀を超える挑戦と革新の取り組みは、当社グループの発展と成長の基礎となっている」とのコメントを寄せた。

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