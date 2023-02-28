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コカ・コーラから富士山と波をあしらった和柄デザインのスリムボトル登場

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「コカ・コーラ」スリムボトル和柄デザイン
「コカ・コーラ」スリムボトル和柄デザイン

　コカ・コーラシステムは2月27日、富士山と波をあしらった和柄デザインの「コカ・コーラ」スリムボトルを発売した。 　「コカ・コーラ」ブランドの話題発信と特別な飲用体験による生活者との接点拡大が狙いと思…

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