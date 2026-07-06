伊藤園、自販機事業を再編　2社統合し生産性向上と優良ロケ獲得推進　食品などの無人販売にも挑む　2029年4月期に黒字化計画

伊藤園は自販機事業を再編した。

5月1日、自販機事業を会社分割して子会社の旧・ネオスに承継し、伊藤園ネオスへと商号を変更。2社統合により、ルートや拠点の融合を図るなどの生産性向上と優良ロケーションの獲得に取り組むとともに、食品などの無人販売にも挑む。

伊藤園は前期（2026年4月期）、収益性の低下が認められた自販機事業で約138億円の減損損失を計上。今後は、伊藤園ネオスとして顧客密度・生産性を高めた最適な事業体制にすることで収益性向上を図る。

今期、伊藤園単体は売上高3223億円（前年比5.6％減）、営業利益132億円（同6.2％増）を計画。

売上高は247億円分の自販機事業分割に伴う減少計画となり、営業利益は自販機事業にかかる費用などの減少により12億円分上乗せとなった計画となる。

伊藤園ネオスは今期、自販機事業吸収に伴う増加で売上高620億円を計画。

利益面では、自販機事業吸収に伴う戦略的費用の増加で27億円の営業損失を見込む。来期には赤字幅を縮小し、2029年4月期に黒字化を計画する。

6月2日、決算説明会に臨んだ本庄大介社長は「伊藤園からの自販機と、旧ネオスにあった自販機ともに不採算ロケーションに置かれている自販機があり、これらを一斉に整備する。それだけでも大きなプラスになる。今後どのような展開ができるのか。本当にスピード感を持ってやらないといけない」と語る。

食品などの無人販売は、「B.B.CAMP」と称し、オフィスや施設内の空きスペースを活用した無人型の社内カフェやオフィスコンビニサービスを計画。導入開始時期や具体的な展開拠点数は公表していない。

「B.B.CAMP」では、挽きたてコーヒーをはじめスナックや軽食、冷凍食品などを用意し、オフィスや施設内で手軽に購入できる環境を提供していく。