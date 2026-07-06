微炭酸入りゼリー「マッチゼリー」が学習塾の自販機で好調　リフレッシュ兼ね備えた小腹満たしニーズに対応して拡大　大塚食品

大塚食品は、ビタミン炭酸飲料「マッチ」ブランドから発売されている微炭酸入りゼリー「マッチゼリー」が学習塾の自販機で好調な動きを示していることを受け、3月から自販機での販売を強化している。

6月10日、取材に応じた堀内雄大製品部飲料チームマッチ担当PMは「昨年、活動していく中で、教育機関の中でも学習塾で非常に売れていることが分かった。『マッチ』500mlの4、5倍の量が売れるという突出した数値を叩き出しているところもある」と語る。

好調要因は、若年層のリフレッシュ兼ね備えた小腹満たしニーズに対応している点にあるという。

「聞くところによると学習塾は一度入室すると外出しにくい環境にあり、自販機が非常に重宝される。その中で10分程度の休憩時間に飲み切れて、冷たさと炭酸でリフレッシュしながら小腹が満たせるものとして強いご支持をいただいている」との手応えを得る。

このような好調を受け、3月から自販機への「マッチゼリー」導入を増やしたところ1－5月の販売数量は前年同期比約1.6倍を記録した。

「マッチゼリー」は、小腹満たしのシーンでより飲まれていることを受けて、2024年に刷新。新たに食物繊維を入れ、食物繊維を入れても「マッチ」の爽やかな香りを感じられるように処方も変更した。1本で1日分のビタミンが摂れる設計にもなっている。