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ひなまつりシーズンに「にごり酒」　雲海酒造

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「純米酒 菊初御代 にごり酒」(雲海酒造 )
「純米酒 菊初御代 にごり酒」(雲海酒造 )

雲海酒造はひなまつりの時期に合わせて、2月20日から「純米酒 菊初御代（きくはつみよ）にごり酒」（720㎖瓶）を本数限定で発売。「にごり酒」は白濁した日本酒のことを指し、通常の日本酒とは違いあえて目の…

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