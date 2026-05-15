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サッポロビール 黒ラベルの世界観を堪能 名古屋で試飲体験イベント

酒類
暗転した静かな空間で生ビールが注がれる
暗転した静かな空間で生ビールが注がれる

　サッポロビールは4月29日～5月3日、名古屋サカエヒロバスで「THE PERFECT黒ラベル WAGON―LIVE DRAFT―」を開催した。4月中旬の東京を皮切りに、全国13会場を巡回しているイベントで、名古屋は3か所目。5日間でのべ約2500人が入場し、黒ラベルの世界観を味わった。

　「THE PERFECT黒ラベル WAGON―LIVE DRAFT―」は、3つの「C」（Creamy・Clear・Cold）を追求し、提供品質にこだわり抜いた「ザ・パーフェクト黒ラベル」の美味しさを体感してもらうことが狙い。

　今回のイベントでは、黒ラベルの世界観に没入できる暗転した静かな空間で、注ぎ手の技術や所作を魅せながら注ぎたてを提供。黒ラベルの“一口目のうまさ”が堪能できるという仕掛け。

　体験チケット（当日券）は、「ザ・パーフェクト黒ラベル1杯＋プレッツェル＆ナッツ（ペッパー＆ベーコンフレーバー）」で税込1000円。黒ラベルのお代わりは700円。

　「THE PERFECT黒ラベル サーキット2026」と題した、LINEミニアプリ活用によるスタンプラリーも実施。名古屋地区では飲食店27店が参加。5月28日まで展開している。

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