テーブルマーク 主力カテゴリー品質強化 お好み焼・麺類など拡充

テーブルマークは、今春に家庭用冷凍食品の新商品11品・リニューアル品22品、家庭用常温食品の新商品2品・リニューアル品2品、業務用冷凍食品の新商品10品・リニューアル品3品を発売する。 家庭用冷凍食品…