日本気象協会 biz tenki
加工食品冷凍食品テーブルマーク 主力カテゴ...

テーブルマーク 主力カテゴリー品質強化 お好み焼・麺類など拡充

冷凍食品freeonline
「ごっつ旨いお好み焼」（テーブルマーク）
「ごっつ旨いお好み焼」（テーブルマーク）

テーブルマークは、今春に家庭用冷凍食品の新商品11品・リニューアル品22品、家庭用常温食品の新商品2品・リニューアル品2品、業務用冷凍食品の新商品10品・リニューアル品3品を発売する。 家庭用冷凍食品…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集