日本気象協会 biz tenki
加工食品健康・機能性食品味の素 D2Cサイトでサプ...

味の素 D2Cサイトでサプリメント2品

健康・機能性食品freeonline
「Daily Plus」〈セサミン〉（味の素）
「Daily Plus」〈セサミン〉（味の素）

味の素は、15日から消費者に直接商品を販売するD2Cサイト「GOOOD GOOOD TABLE（グーグーテーブル）」で「Daily Plus」〈セサミン〉および「Daily Plus」〈大豆イソフラボ…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集