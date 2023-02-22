日本気象協会 biz tenki
加工食品調味料・カレー類山口県内88店で「勝ち飯」...

山口県内88店で「勝ち飯」　味の素中四国支店

調味料・カレー類freeonline
山口県内88店で「勝ち飯」　味の素中四国支店

味の素中四国支店は今月末まで山口県のスーパー、丸久の88店舗（アルク、サンマート、中央フードなど）で「やまぐち『勝ち飯』企画」を実施している。メニューリーフレットを作成し売場で配布。 リーフでは山口県…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集