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区内町工場を共同体化 I-OTAが進める地域活性

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左から西村修氏（I-OTA）、濵田隆徳氏（野村アグリプランニング＆アドバイザリー）、 國廣愛彦氏（I-OTA）、臼井正一氏（大田区産業振興協会）
左から西村修氏（I-OTA）、濵田隆徳氏（野村アグリプランニング＆アドバイザリー）、 國廣愛彦氏（I-OTA）、臼井正一氏（大田区産業振興協会）

東京都大田区では、プロジェクト単位のものづくりを「ハブ」となる事業体を設立することで企業間ネットワークを有機的に運用し、町工場の共同体化と地域活性化を推進している。I-OTA（以下、アイオータ）は、大…

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