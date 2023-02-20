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PETを水平リサイクル サントリー食品と協働 全日食

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減容回収機「ボトルスカッシュ」（寺岡精工）
減容回収機「ボトルスカッシュ」（寺岡精工）

食品スーパーのボランタリーチェーンを展開する全日本食品では、使用済みペットボトルの水平リサイクルを開始した。 サントリー食品インターナショナルとの協働により、チェーン加盟店の対象店舗で回収したペットボ…

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