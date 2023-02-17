廃業か、倒産か　海苔業界の危機

「買わずに廃業するか、買って倒産するか」。今、海苔業界で半ば自虐的な冗談が広まっている。国産海苔の6割を生産する佐賀、福岡、熊本の有明3県は、赤潮と極端な栄養塩不足から秋芽網の収量が半減。年明けから始…