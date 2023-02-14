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飲食店21店舗が一斉に「アーモンド効果」のコラボメニューを期間限定で提供　レシピも公開　江崎グリコ×池袋・サンシャインシティ

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コラボメニューの告知ポスター
コラボメニューの告知ポスター

　江崎グリコと池袋・サンシャインシティは協働し、池袋・サンシャインシティ内に点在する飲食店21店舗が10日、江崎グリコのアーモンドミルク「アーモンド効果」を使ったコラボメニューの提供を一斉に開始した。…

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