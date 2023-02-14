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共通コードがなく把握困難な生鮮・惣菜市場を見える化　チェーン店別販売動向や何が一緒に買われているかも分かる「買いログ」とは？

中食・惣菜freeonline
CODE（コード）アプリで惣菜を入力している様子。買い物レシートと購入商品のバーコードをスキャンする。
CODE（コード）アプリで惣菜を入力している様子。買い物レシートと購入商品のバーコードをスキャンする。

　JANコードといった第三者が利用できる共通のコードが存在せず今まで把握困難だった生鮮・惣菜市場に“見える化”の動きが起こった。 　リサーチ・アンド・イノベーションは今年、親会社インテージとの協働で編…

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