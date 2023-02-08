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国分中部 差別化商品そろえ小売にアピール 「共創圏」の取り組みも紹介 春夏商品展示会

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ギリシャヨーグルトで各種メニュー提案（国分中部 2023年春夏商品展示会）
ギリシャヨーグルトで各種メニュー提案（国分中部 2023年春夏商品展示会）

国分中部（名古屋市、福井稔社長）は1月26日、名古屋東急ホテルで「2023年春夏商品展示会」を開催した。今回のテーマは「食のパフォーマンス コレクション」。当日は、新規10社を含むメーカー198社（オ…

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