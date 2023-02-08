機能性素材特集

コロナ経て高まるニーズ 機能性表示、22年度は届出1千件を突破 ・フレイル対策、認知機能サポートに注目 　　◇　　◇ ・東洋新薬　独自開発の機能性素材　一般食品の付加価値化を提案 ・都民の健食意識調査…

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