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飲料系酒類名古屋でウイスキーの祭典 ...

名古屋でウイスキーの祭典 3年ぶり開催にファン長蛇の列　

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限定フェスボトルは高い人気（ウイスキーラバーズ名古屋2023）
限定フェスボトルは高い人気（ウイスキーラバーズ名古屋2023）

国内外のウイスキーが一堂に集うイベント「ウイスキーラバーズ名古屋2023」が1月22日、名古屋中小企業振興会館（吹上ホール）で開催された。同イベントは、名古屋を発信源として中部エリアにおけるより楽しい…

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