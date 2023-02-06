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東海エリアのメーカー 関西の展示会で躍動 販路拡大狙い自慢の商品をPR

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オリザ油化（フードスタイル in Kansai）
オリザ油化

外食・中食・小売の販路拡大をサポートする商談展示会「フードスタイル in Kansai」が1月25・26の両日、インテックス大阪で開催。東海エリアを地盤とするメーカーもブースを出展し、自慢の商品をアピ…

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