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卓球と食で健康増進「卓・食教室」 国分・Tリーグ・ゼンショー

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卓球と食で健康増進「卓・食教室」 国分・Ｔリーグ・ゼンショー

　国分グループ本社は、ウエルネスパートナーで卓球を通じた健康増進に取り組む一般社団法人Tリーグと協力のもと、ゼンショーホールディングス傘下の介護付有料老人ホーム「ロイヤルハウス石岡」で、4月22日に卓球と食のイベント「卓・食教室」を開催した。

　当日は、フードサービス事業の取引先であるゼンショーホールディングス傘下の保育施設「かがやき保育園いしおか」の園児を招待し、卓球体験会を開催。Tリーグで活躍する石山慎選手（静岡ジェード所属）、小林りんご選手（九州カリーナ所属）がプレーを披露した後、子どもたちはラケットの持ち方を教わり、実際に卓球台でラリーを楽しんだ。

　第二部では、「ロイヤルハウス石岡」の食堂にて入居者約20人が石山選手、小林選手と一緒にテーブルを囲み、会話をしながら食事を楽しむ「ランチ交流会」を開催。その後の卓球体験会では、選手が披露するプロの技に驚きの声があがり、参加希望者と選手のラリーでは歓声と笑顔があふれた。

　国分グループは24年8月に一般社団法人Tリーグとウエルネスパートナー契約を締結。生涯スポーツとして老若男女が楽しめる卓球（運動）と食のチカラで、新たな価値創出に取り組んでいる。

　今般、取り組みの一環として、高齢者施設で暮らす入居者や地域の子どもたちを対象とした卓球と食のイベント「卓・食教室」を企画・開催。高齢者社会においても、毎日を健やかに生き生きと過ごすことのできる社会を目指し、卓球と食のチカラで、ココロとカラダの健康増進をサポートしている。

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