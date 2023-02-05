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瀬戸内海に浮かぶレモンの島・大崎上島　 ポッカサッポロがカープ遠藤淳志選手を招き収穫イベント　 恵比寿では杉谷拳士さんが体験

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大崎上島にあるポッカサッポロ自社レモン農園
大崎上島にあるポッカサッポロ自社レモン農園

　ポッカサッポロフード＆ビバレッジは2022年12月18日、瀬戸内海に浮かぶ広島県のレモンの島・大崎上島（大崎上島町）で広島東洋カープの遠藤淳志選手を招いてレモンの収穫体験イベントを初開催した。 　商…

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