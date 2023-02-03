まるで白米？でも「もち麦」 いつもの味に家族満足 はくばくの自信作完成

毎日の食事にもち麦ごはんを取り入れたいけど、家族は白米を食べたがる――。そんなお悩みを解決するのが「白米好きのためのもち麦」だ。穀物のリーディングカンパニー・はくばくの新商品。1月25日に行われた「は…