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まるで白米？でも「もち麦」 いつもの味に家族満足 はくばくの自信作完成

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横澤夏子さん㊧と長澤重利社長（はくばく）
横澤夏子さん㊧と長澤重利社長（はくばく）

毎日の食事にもち麦ごはんを取り入れたいけど、家族は白米を食べたがる――。そんなお悩みを解決するのが「白米好きのためのもち麦」だ。穀物のリーディングカンパニー・はくばくの新商品。1月25日に行われた「は…

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