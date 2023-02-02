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マクドナルド「スイートチリシュリンプ」期間限定販売

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「スイートチリシュリンプ」
「スイートチリシュリンプ」

　日本マクドナルドは2月1日、「スイートチリシュリンプ」を期間限定で販売した。 　「人気のアジアの味わいをバーガーとして思う存分お楽しみいただきたい」（日本マクドナルド）との思いから開催されるマクドナ…

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