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シマダヤ上場準備へ メルコHD

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シマダヤ上場準備へ メルコHD

メルコホールディングスは1月23日、連結子会社で麺類製造大手のシマダヤを株式分配（スピンオフ）により上場準備を開始すると発表した。時期など詳細は未定。 同社全株式をメルコHDの株主に分配し、その株式の…

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