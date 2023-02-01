ニッスイ春夏新商品 Wellness Life実現に貢献 健康・簡便・本格を追求

ニッスイは、2023年春夏新商品として、個食・簡便ニーズに応えるガッツリ系の「わが家の麺自慢 ニンニクマシマシ 豚まぜそば」や健康ライフに貢献する「速筋タンパク おさかなバー」などを3月から順次発売す…