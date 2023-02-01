「旧正月は餃子の日」 スーパーで親子手作り餃子教室 隆祥房

隆祥房（名古屋市熱田区、西村彰高社長）は1月21日、ヤマナカ追進店で「親子手作り餃子教室」を開いた。1月22日の旧正月に合わせ「旧正月は餃子の日」を普及するため行っている事業。今回は3年ぶりの実施で地…