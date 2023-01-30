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ダイドーグループHD アサヒ飲料との新会社予定通り始動

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ダイドーグループHD アサヒ飲料との新会社予定通り始動

ダイドーグループホールディングスは1月23日、子会社のダイドードリンコとアサヒ飲料との共同株式移転により、新会社「ダイナミックベンディングネットワーク」（DVN）を予定通り同日に設立した、と発表した。…

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