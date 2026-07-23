大塚食品「ジャワティ」ヘビーユーザーから根強い支持　「一回飲み始めると、やめられないという方が増えている」

大塚食品の「シンビーノ ジャワティ ストレート」（以下、ジャワティ）はヘビーユーザーから根強い支持を受けている。

6月30日、取材に応じた大塚食品の小林一志製品部部長は「一回飲み始めると、やめられないという方が増えている。着実に支持され、ベースアップしている」と胸を張る。

「ジャワティ」の「レッド」は500mlあたり300mg、「ホワイト」には500mlあたり250mgのポリフェノールが含まれている。

ポリフェノールには口腔内の味の感覚をリセットする作用があることから、口の中をすっきりさせ食事をより楽しむことができると訴求している。

ヘビーユーザーの一人、人気ラーメン店「飯田商店」（神奈川県足柄下郡湯河原町）の店主である飯田将太さんは「おいしくて毎日飲んでいる。『ジャワティ』が無いと生きていけない」と絶賛する。

大塚食品は「食事の時に『ジャワティ』を文化にしていきたい」（小林部長）という思いの下、引き続き食シーンでの提案を強化。

「飯田商店」が手掛ける各地の素材を使用したラーメンと「ジャワティ」で食事を楽しむイベントを開催し、シェフや食材の生産者といった食のプロにアピールしている。

同イベントは2024年に「ジャワティ」発売35周年を記念して初めて実施したところ、「反響がすごく良かった。『ジャワティ』の説明は難しい面もあるが、体感していただくことで理解が深まる手応えがあった」と振り返る。

現在までイベントを計5回開催し、徐々に「ジャワティ」が広がっている実感があるという。

「参加していただいたレストランや飲食店関係の方から、ぜひお客様にも『ジャワティ』を知ってほしいとご採用いただいている」と語る。

この手応えを受け、今後もイベントの実施を検討。

「現場やおいしさの背景にあるもの、生産者の方がどんな思いで作っているのかを発信していきたい」と力をこめる。

飯田さんは「食を探求するとともに、その味をくっきりさせる『ジャワティ』があるのは素敵なこと。こういったイベントをやっていくことが、地道かもしれないが一番の近道だと考えている。一時の流行りではなく、着実に愛していただき、本当のムーブメントを起こしたい」と笑顔を見せた。