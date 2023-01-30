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理研ビタミン 「ふりかけるザクザクわかめ」など5品を発売

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「ふりかけるザクザクわかめ」（理研ビタミン）
「ふりかけるザクザクわかめ」（理研ビタミン）

理研ビタミンはこのほど、2月発売の家庭用新商品5品を発表した。1日には「ふりかけるザクザクわかめ 食べるラー油味」（50g、330円）を、20日には「リケンのノンオイル ざくろ酢」（190㎖、220円…

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