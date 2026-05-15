カゴメ 中東情勢でインク需給悪化 ケチャップデザインを変更

カゴメは中東情勢の緊迫が続く中、インクや塗料の需給状況が変化しており、「カゴメトマトケチャップ」のパッケージに使っている白インクにも影響が波及。パッケージの印刷下地として使用している白インクは、印刷適性の観点から使用可能な種類が限られており、代替が難しいため、当面の間、外装パッケージの印刷部分を減らした透明デザインに変更する。対象商品はカゴメトマトケチャップ500g、300g、180g。5 月下旬頃から順次変更。チューブ容器および中身の品質に変更はないとしている。