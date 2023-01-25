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日本アクセス春季フードコンベンション 各カテゴリーで企画充実

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4年ぶりの乾麺グランプリ開催をPR（日本アクセス 春季フードコンベンション2023）
4年ぶりの乾麺グランプリ開催をPR（日本アクセス 春季フードコンベンション2023）

日本アクセスは18～19日の2日間、さいたまスーパーアリーナで「春季フードコンベンション2023」（東日本会場）を開催した。出展メーカーは約500社、来場予定者数は2日間で8千900人。「つくる～新時…

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