中部新春特集Part2

電気高騰で苦戦のスーパー　今期の「恵方巻」商戦の行方は？ ・中部メイカン　小寺仁康社長　不透明な時代、常に最高の一手を ・大光　金森武社長　外食復調で上期増収増益 ・山一商事　山下喜一郎社長　観光需要…

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