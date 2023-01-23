中部新春特集Part2

電気高騰で苦戦のスーパー 今期の「恵方巻」商戦の行方は？ ・中部メイカン 小寺仁康社長 不透明な時代、常に最高の一手を ・大光 金森武社長 外食復調で上期増収増益 ・山一商事 山下喜一郎社長 観光需要…