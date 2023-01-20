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加工食品菓子「とんがりコーン」などスナ...

「とんがりコーン」などスナック製品減量 4月3日発売分から ハウス食品

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「とんがりコーン あっさり塩75ｇ」（ハウス食品）
「とんがりコーン あっさり塩75ｇ」（ハウス食品）

ハウス食品は4月3日発売分からスナック製品の内容量を変更する。原材料価格の高騰、エネルギー費や物流費の上昇が進む中で、企業努力だけでは現行量の維持が厳しいことから内容量を減量する。「とんがりコーン」の…

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