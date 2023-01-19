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飲料系飲料「カルピス」おもしろいこと...

「カルピス」おもしろいことにも挑んで拡大　定番商品の好調に加えて「カルピス THE RICH」が貢献

飲料freeonline
昨夏の「カルピス THE RICH」の売場
昨夏の「カルピス THE RICH」の売場

　アサヒ飲料の「カルピス」ブランドが拡大した。 　22年販売数量は、「カルピスウォーター」や「カルピスソーダ」などの飲料計で前年比6％増の3187万ケース、「カルピス」コンク（濃縮）は横ばいの438万…

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