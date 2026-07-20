「ポカリスエット」や「アクエリアス」など　夏の早期化・長期化で高まるニーズ　酷暑日のぞく日常の発汗シーンに商機

気温上昇や夏の早期化・長期化により効率的な水分補給のニーズは高まりつつある。自販機やコンビニなどで喉が渇いたときに気軽に買える清涼飲料水の中で、熱中症対策が訴求できるスポーツ-機能系飲料カテゴリの果たす役割は一際大きくなると思われる。

気温上昇に伴い熱中症患者数は増加傾向にある。

気象庁によると、年平均気温は100年あたり約1.38℃の割合で上昇。統計開始（1898年）以降、最も暑い夏となった2025年には、総務省消防庁によると、熱中症救急搬送数が初めて10万人を超えた。

人口動態統計では、熱中症による死亡者数は近年約1500人と自然災害（100～200人）よりも多く、2024年には過去最多となる2160人を記録した。

昨年は統計開始以降、最も暑い夏となったことで、不必要な外出を控える動きが起こり、このことが、スポーツ-機能系飲料を含め飲料全体にとって逆風となった。

40℃を超える日が近年続いていることから、気象庁は4月、最高気温40℃以上の日を「酷暑日」と呼ぶことにすると発表。スポーツ・機能系飲料にとって暑すぎる酷暑日は逆風になりうる。

「30℃を超えると水（ミネラルウォーター）の伸長が止まり、スポーツドリンクと麦茶が伸び、35℃以上になるとスポーツドリンクの伸びが少し鈍化し麦茶が伸び続けていく」（伊藤園・黒岡雅康氏）と見る向きもある。

こうした中で、スポーツ-機能系飲料に一層求められる役割としては、気温上昇に伴い水分補給ニーズの高まりが見込める日常の発汗シーンにありそうだ。

日常の発汗シーンとして、大塚製薬は今一度、温浴施設に着目して、3月26日から温浴施設での「ポカリスエット」の飲用体験などを通じて、入浴前後の水分･電解質補給を提案する「ポカリお風呂プロジェクト」を展開している。

温浴施設に改めて着目した理由について、岩﨑央弥（なかや）ニュートラシューティカルズ事業グループ製品部ポカリスエットプロダクトマーケティングマネージャーは「社会環境が変化する中で、入浴は今の生活者にとってリフレッシュに欠かせないものとなっている。特に温浴施設に行く目的は、非日常を感じられる要素もあり、重要なポイントだと考えている」と説明する。

日常シーンの中でスポーツシーンでの需要深耕に集中して成長を遂げているのはコカ-コーラシステムの「アクエリアス」。今年、FIFAワールドカップ公式スポーツ飲料として堂安律選手を起用した広告など多岐にわたるマーケティング活動を展開して勢いを加速させている。

日本コカ･コーラの高木直樹マーケティング本部スポーツ事業部シニア・ディレクターは「今年の目標は昨年よりも高く設定している中で、1月から5月まで毎月数量ベースで前年を上回っている」と語る。

サントリービバレッジ&フードは「GREEN DA・KA・RA」ブランドで水分補給に加えて日傘の活用を促している。

「こども気温」と称する熱中症対策啓発活動の一環で、日傘の活用は、体温上昇を抑える効果があり熱中症対策として有効な選択肢の一つでありながらも、子どもの利用率が低いことに着目した。

日傘の活用を促すことで、日傘をさすことの世の中ごと化に伴うブランド好意度の向上も狙っている。

SBFジャパンブランドマーケティング本部の關知恵氏は「日傘で『GREEN DA・KA・RA』が想起されるようになれば大成功。特に『こども気温』を啓発し続けることで、子どものこともしっかり考えているブランドだと思っていただけたら物凄く嬉しく、そうなることを目指しながら活動している」と力を込める。

日常的に飲めるおいしさを強みとする熱中症対策に自信をのぞかせるのは、キリンビバレッジの「世界のKitchenから」ブランド。

今夏は基幹品の「ソルティライチ」（500mlPET）を中心に、昨年も好評だった「ライムソルト」、今年新発売の「ソルティライチソーダ」の3品で熱中症対策ニーズに応えていく。

髙瀬友紀マーケティング部ブランド担当主任は「汗をかいた時だけでなく、日常生活の中で義務感なく飲んで熱中症対策を継続できる。お客様からもおいしさを評価されるお声を多くいただいていきた。世界各地に直接取材して得た知恵を活かしているという、唯一無二の世界観や信頼感もご支持いただいている」と笑みを浮かべる。

全国清涼飲料連合会（全清飲）の「2025年清涼飲料水生産数量及び生産者販売金額」によると、スポーツ飲料等市場は、生産量が前年比0.6％減の134万6800kl、生産者販売金額が5.2％増の3752億400万円となった。

酷暑に対しては、汗による深部体温の調節が上手く働かなくなることからアイススラリーによる内部冷却と水分・電解質補給のセットが好適とされることから、アイススラリー商品が増加傾向にある。

軽度から中等度の脱水症における水・電解質の補給、維持に適した経口補水液（病者用食品）も増加傾向にある。