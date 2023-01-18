内需主導で追い風続く 睡眠・メンタル市場が活性化 コスト高への対応厳しく ・サイキンソーと阪大が共同研究 コロナ後遺症と腸内フローラで ・インナービューティEXPO開催 新素材から地活化商品まで一堂に…