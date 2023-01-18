健康食品特集

内需主導で追い風続く　睡眠・メンタル市場が活性化　コスト高への対応厳しく ・サイキンソーと阪大が共同研究　コロナ後遺症と腸内フローラで ・インナービューティEXPO開催　新素材から地活化商品まで一堂に…

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