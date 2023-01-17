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「BOSS」缶コーヒー×「ウマ娘」コラボ第2弾は「働く人に、駆け抜く力と優駿の美を。」　「追い込み焙煎」で力強い味わい訴求

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「ボス 優駿(ゆうしゅん)の微糖」
「ボス 優駿(ゆうしゅん)の微糖」

　サントリー食品インターナショナルは、「BOSS」缶コーヒーと大人気ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」とのコラボレーション第2弾として新商品「ボス 優駿(ゆうしゅん)の微糖」を2月7日に新発売する。…

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