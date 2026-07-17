たらみ 9月からパウチゼリー値上げ

たらみは9月1日出荷分から、パウチゼリーを対象に約11.1～14.5％の価格改定を実施する。

物流費、人件費のさらなる上昇、包材などの資材価格や原料価格の高騰継続等が主な理由で、引き続き「安全・安心で高品質な商品・サービスを安定的にお届けしていく」としている。