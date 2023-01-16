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【ひと言】こういう世界が… サントリー 鳥井信宏社長

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こういう世界が… サントリー 鳥井信宏社長
こういう世界が… サントリー 鳥井信宏社長

昨年に社内で第4四半期の数字を見ながら雑談するなかで、前年比で数量よりも金額が上回るという事実に遭遇した。こういう世界があるんだなと驚いた。こんなことを皆が思ったのはサントリーグループの近年の歴史では…

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