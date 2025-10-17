【ひと言】有望市場は多い フジ・山口普社長

新規出店の初期コストが高くなり、回収のそろばんが合わなくなっている。一方、有望なマーケットだが、古い店舗で営業しているところがある。投資することによって、確実にシェアを高められるエリア、店はまだ多い（広島での決算会見で）。

