日本気象協会 biz tenki
加工食品油脂紙パックの食用油「スマート...

紙パックの食用油「スマートグリーンパック」　デザイン刷新、シリーズ9製品に　J-オイルミルズ

油脂freeonline
容器デザインを一新した「スマートグリーンパック」シリーズ（J-オイルミルズ）
容器デザインを一新した「スマートグリーンパック」シリーズ（J-オイルミルズ）

J-オイルミルズは、紙パック容器の食用油「スマートグリーンパック」シリーズの容器デザインを一新し、2月22日から新製品2品を発売する。 「スマートグリーンパック」シリーズは、油脂製品では珍しい紙パック…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集