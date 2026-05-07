昭和産業 6月から油脂価格改定 25％以上の引き上げ

昭和産業は6月1日納品分から、油脂製品の価格改定を実施する。家庭用、業務用、ミニローリー、加工用バラ、いずれも25％以上の価格引き上げとなる。

世界的なバイオ燃料の需要増加と中東情勢の悪化で、食用油のコスト環境は非常に厳しい状況が続いており、4月に実施した価格改定分に加え、6月からのさらなる価格改定に理解を求めた。