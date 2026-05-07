日清オイリオ「春のMCT大感謝祭」 レシートキャンペーン

日清オイリオグループは「春のMCT大感謝祭」レシートキャンペーンを5月31日まで実施している。応募は6月1日午後5時まで。

機能性表示食品の「日清MCTオイルHC」（90g＝写真／200g）を購入したレシートを撮影、専用サイトにアップロード・応募した人の中から抽選で、50人に「みやざきマンゴー」「クラウンメロン」「大将錦」のいずれか1種をプレゼントする。