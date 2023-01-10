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日本初 NYワイン専門店 本場の文化を発信へ都内にオープン

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日本初 NYワイン専門店 本場の文化を発信へ都内にオープン

米ニューヨーク州産ワインの輸入・卸を手がけるGO-TO WINEは、国内初のNYワイン専門ショプ＆バー「go-to wine shop＆bar」を都内に12月18日オープンした。 小田急線経堂駅（世田…

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