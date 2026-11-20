需要多様化する歳暮市場 高単価品も伸長

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〈百貨店ギフト担当者に聞く〉

・三越伊勢丹 体験型ギフトにニーズ 贈り物の最初の選択肢に

・近鉄百貨店 初のカタログ3冊体制で展開 スイーツ特化冊子を新設、自家需要・手土産を開拓

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〈百貨店各社の戦略〉

・そごう・西武“五十一鍋”大集合

・東武百貨店“ごほうび”2倍に

・髙島屋 別冊でアジア旅行特集

・東急百貨店 EC限定250品

・大丸松坂屋百貨店 歳暮におせち初登場

・松屋 EC率7割超えへ

・小田急百貨店 大河で注目 群馬特集

・三越伊勢丹 未来に贈るナッツ特集

・京王百貨店 新おうち需要に着目

・阪急百貨店 店頭受注で歳暮需要開拓

・名古屋栄三越 「ホリデー」需要取り込みへ

・松坂屋名古屋店「おせち」が冬ギフト初登場

・ジェイアール名古屋タカシマヤ「愛三岐カタログ」さらに充実

・岩田屋三越 天神で開業から90周年

・井筒屋 魅力ある商品開発に着手

・トキハ 地元大分の名産品を提案

・福屋 産学連携で地元商品

〈スーパー各社の戦略〉

・イオン スイーツ重点強化

・平和堂 自宅用拡充し特別なひととき訴求

・マルエツ タイパグルメに笠原氏

・フジ カタログは四国版、中国版2種類

・オークワ 和歌山のおいしいものなど展開

・イズミ オリジナルデザインの独自企画強化

・さとう 地元加工のかになど

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