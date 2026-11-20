カゴメが主宰する野菜摂取推進プロジェクトは18日、日本橋浜町のFタワープラザで全国の学生を対象とした「20代の野菜不足解消アイデアコンテスト2026」の最終審査会を開催。応募総数167件の中から最終選考に勝ち進んだ5チームが、7分の制限時間内に野菜不足を解消する自らにアイデアを発表した。

コンテストを主催する「野菜摂取推進プロジェクト」は、様々な企業・団体が協働して野菜不足をなくす取組みを行なっており、特に若年層の野菜摂取不足は深刻なことから、昨年より20代の野菜不足を解決するためのアイデアを学生から募集。当日は学生が自らのアイデアをプレゼンテーション形式で発表し、野菜摂取推進プロジェクト賛同企業22社が審査を行い、入賞チームを選出した。

5チームは慶応義塾大学・早稲田大学・明治学院大学のUma-me(ウマミー)チーム、京都芸術大学の「からふるにんじん」チーム、近畿大学のVNTI（ブイエヌティアイ）チーム、國學院大学のVege Pop（ベジポップ）チーム、慶応義塾大学のMIDAS（マイダス）チーム。

最終審査の結果、1位に選ばれたのは京都芸術大学の「からふるにんじん」チームが考えた「Vege Scale」提案。これはベジチェック機能付きの体重計をアプリと連動させたもの。「20代は健康意識が強いものの、十分な野菜を摂れていないことに気づいていないことが課題だ」とし、新たに野菜を摂る習慣を築くのではなく、今ある習慣を崩さず、ベジチェック機能付きの体重計とアプリを連動させたVege Scaleにより野菜が摂取できる環境を整えることを提案した。開発にあたってはABCクッキングスタジオとオムロンヘルスケアのリソースを活用。これについて奥谷晴信社長は「体重計を計る習慣の中に組み込む考え方がユニークで斬新だった」とコメント。表彰状と賞金30万円が贈られた。

2位にはUma-me(ウマミー)チーム、3位にはVege Pop（ベジポップ）チームが選ばれ、鶴田秀朗ウェルビーイング事業部野菜価値共創グループ部長がコメントし、表彰状と賞金が贈られた。

全体を通して奥谷社長は「企業は社会人の視点から野菜摂取のしかたを考え、行動変容をどう起こすかなどを考えているが、学生の皆さんは企業の力を使っており、これが新しい気づきだった。慶応義塾大学・早稲田大学・明治学院大学はお弁当に着目したことが独創的。国学院大学は費用負担まで目配りし、実現性の高い提案を行った。近畿大学は野菜の栄養素に着目し、VNTIを通して次の一食につなげる流れがおもしろかった。慶応義塾大学は効果測定と費用まで目配りしたことがよかった。

いずれの提案も特徴があって甲乙つけ難かった。学生の皆さんは、これから社会に出ても、斬新でフレッシュな目線を忘れないでほしい。我々も若い人のリアルな声に耳を傾けたい」など総評した。